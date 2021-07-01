小伙体验日本豪华火车卧铺 2000元/晚享酒店式包厢日本旅行风景火车_手机网易网

小伙体验日本豪华火车卧铺 2000元/晚享酒店式包厢 2021-07-01 07:02:37 距离东京奥运会只有22天的时间啦，不知道大家准备好了没有呢？ 经历了疫情的重重困难，东京奥运会不得不一直延期，到7月23日，东京奥运会终于即将迎来它的开幕。 如果想趁此机会去 日本 游玩，小居强烈建议大家试试日本的 人气过夜 火车 Sunrise号 。 Sunrise号火车的包厢精致，极受日本年轻人欢迎，过夜火车的路线是：东京出发前往日本西端的岛根县出云市。其中豪华包厢最受大家欢迎，只要约两千人民币就能度过一晚，即使在疫情期间，它的豪华包厢车票也是秒空的。 这就让小居带你们看看吧。想要进入豪华火车卧铺，首先要进入东京火车站，东京火车站的建筑采用的是西方古典设计，非常漂亮。 从入口处抬头向上看，是西洋式的宏伟穹顶，让人无比期待接下来的旅程啦。 进入车站以后，跟着小居来到豪华卧铺的空间，这里是豪华单人包间的车厢，走道仿佛酒店走廊。 进入车厢，会有专人帮你验票，验完票之后就可以进房了。 包厢采用的是密码锁门，刚进来的时候，需要自己设置一次密码，然后凭借密码进出包厢，保证了房间的私密性。 进到包厢，空…