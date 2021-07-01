上海2021年7月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 费用分析是企业运营中的重要一环，很多企业很重视开源节流，但往往节流针对性不强，不知道如何进行有效的费用分析，拔剑四顾心茫然！对于企业而言，做好费用分析等于给企业做了一个诊断，通过费用分析往往可以发现一些问题，从而未雨绸缪。

每个财务都会遇到被老板要求提供费用分析报告的时刻，如何及时呈现出一份老板需要的报告，是让每个财务人员都苦恼的事情。

情景小剧场①：传统费用分析报告

传统费用分析方式不仅效率低下，且由于各个业务系统中存在分散数据和报表形成数据孤岛，数据分析起来过于表面，没有进行深入分析，对于管理层而言，辛苦一天做出来的报表，可能根本用不上。

情景小剧场②：智能费用分析报表

元年云费用分析报表，将企业费用支出情况通过移动端，PC端分析大屏展现，管理者可直观发现问题进行优化改进，同时系统支持数据下钻分析，能够找出数据之间的关联，赋能管理决策。

一．多维费用分析，助力管理决策

员工日常通过元年云系统内填制提交的报销，包含费用报销、差旅报销等信息，统一收集这些数据进行分析，实时展现相关费用执行进展，支持管理层决策和调整。系统预制的报表类型包含：费用执行分析报表、事前申请使用情况表、借款冲销查询表、业务单据查询列表等报表。

并通过权限控制来满足各级领导用户的查询需求，管理者可随时随地查看员工报销支出结构、预算实际执行情况。如现有报表无法满足业务需求，系统提供自定义报表能力，可按照用户个性化要求定制开发报表界面，报表可按不同粒度进行展示：人、组织、科目、项目、合同…

二．元年云费用分析报表特点

作为企业管理者你肯定遇到过以下这些问题？员工费用支出结构无法随时查看？预算编制与实际情况无法实时知晓？可视化效果单一，导致报表模板不能自定义，员工数据查看范围难控制？

元年云费用报销管理可视化报表，通过全景视窗、数据实时、分析准确、管理安全、溯源查询等差异化优势实行可行性分析，完美解决以上问题，为企业管理者提供实时数据支持，引导员工行为改善。



元年云费用分析可视化报表

元年云费用分析报表具体以下特点：

企业预算执行数据汇总实时显示预算/实际执行率动态计算；

支出结构实时展现，科目、组织、人员多维分析；

费用趋势、排行、执行情况汇总展现；

部门、项目设置数据权限，限定报表数据范围，保证管理的安全性；

每笔费用可下钻分析，直至具体单据，溯源查询；

移动端/PC自适应，满足移动化办公需求；

三．元年云费用分析报表应用场景

①图形化展示数据报表

结构化数据可转为丰富的图形化展示，同时提供定制开发报表图形来满足各级领导用户的查询需求。系统内置多种形式的图表组件，如柱状图、折线图、散点图、饼图、雷达图、仪表盘、地图等，可智能化展现多维分析报表。

②多维度分析

通过对管理层及各级分子公司，部门的业务分析，梳理设计以使用者为核心的决策分析主题指标、可穿透下钻的多维分析跟踪体系和展示方案，确保数据可以穿透到底层、追溯到源头。如差旅出行分析，可对折扣、舱班、航线、差旅政策执行情况等多维度数据进行有效分析。

③部门费用排名

系统按部门场景分组设计表单，如：销售部、市场部、渠道部等，支持查看不同部门的费用排名情况，以及针对各部门的费用配比，只要后端数据发生变化，前端报表即可实时呈现。

④定期差旅分析报告

差旅管理的数据线索无处不在，包括公司全年的订票额度、平均价格水平、员工的出行轨迹、差旅选择的行为偏好等。元年云基于差旅大数据的在线差旅管理报告，实时展现企业差旅支出、节省与超支情况，并给予企业专业化差旅管理建议，便于企业及时调整优化差旅政策。

突破“拍脑门”决策困局，元年云实时费用分析报表是王道 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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