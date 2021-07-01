南京2021年7月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月22日，第三界国际医疗器械创新高峰论坛会在南京举办。会上，meyarn米妍与南京医疗器械产业园达成深度合作，正式签约入驻园区。产业园由江苏省药监局与高淳区政府共建，meyarn米妍将作为园区重点项目，与园区共同推动医疗器械行业健康创新发展。

在过去，人们对口腔护理的重视，仅限于牙膏牙刷的基础护理。随着生活水平的提高和口腔护理意识的提升，消费者对口腔护理的诉求日益精细，带动口腔护理细分产品的销售。

数据显示，我国有口腔问题的人群比例高达93%。牙齿矫正、牙齿综合等成为线上热销类目。2019全年，口腔业务新增的流量主要来源于：牙齿矫正、洗牙/洁牙、牙齿美白、牙贴面4个项目。可见消费者的口腔护理消费动机，逐渐从刚性需求升级为“美”的需求，牙齿矫正成为热门，口腔护理细分领域中的正畸护理，前景正当广阔。

洞察口腔细分赛道，来自丹麦的正畸口腔护理品牌meyarn米妍，携手丹麦专业口腔护理研发团队，依托德国、英国等全球先进技术，以“成为正畸口腔护理的专属设计师”为目标，专注于为正畸人群提供高颜值、专属化、功能性的产品，开始在口腔护理领域崭露头角。

自建工厂· 研发驱动

口腔护理行业产品趋同、竞争激烈，除了锁定正畸护理细分赛道、回归产品本质，自建工厂和供应链、让研发和品质说话，成为meyarn米妍破圈的关键部署。

一期meyarn米妍将在园区建厂，大力购置国内外先进工艺设备，深入布局供应链。这一举措对于meyarn米妍来说，具有重要战略意义：面对多变的市场需求，一方面，meyarn米妍通过美学与专业结合的产品对话消费者，不断提升品牌力，另一方面，meyarn米妍务求技术品质的稳定，精研产品，夯实基础，推动全链路的生产销售体系建设，以专研打动消费者。研发实力、产品品质上的布局，势必拔高品牌的核心竞争力。

美学专研· 正畸专属

meyarn米妍品牌源自丹麦，落地中国。依托海外先进技术和资深专家团队，口腔实验室采集数万名正畸数据样本，经多次临床实验，制定了专业口腔产品生产标准。

同时，共情于北欧斯堪地那维亚根深蒂固的观念，“以人为本”的设计理念始终贯穿meyarn米妍产品从创作到诞生的一切层面。美学之上，专业精研，打造出视觉美感和功能体验同频合一的产品，力求满足消费者全年龄层的需求，解决当下口腔困扰。

meyarn米妍多个单品在市场上热销。以其热销品meyarn米妍 PV型正畸专用牙刷为例，PV专利刷型，专攻牙套死角，特制3色刷丝，3重净澈呵护；圆润刷头+硅胶手柄的设计，更从细节上提升刷牙的舒适感。凭借颜值和实力，PV牙刷获得众多消费者的宠爱和回购。

除PV型牙刷，meyarn米妍推出的含氟漱口水、防龋牙膏、牙套清洁片等，满足正畸人群多样化的护理需求，同样销量不俗，圈粉无数。

从市场趋势出发，融合艺术美学和专业设计，强势赋能自有工厂和专研技术，专注正畸口腔护理的meyarn米妍品牌，从创立之初，就走出了一条清晰而稳健的细分市场之道，让人不禁对这个新锐品牌满怀期待。

meyarn米妍：美学专研+自建工厂，口腔细分领域的新锐黑马 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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