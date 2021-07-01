中国上海2021年07月01日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 上海2021年7月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 感受川渝地区连锁商业活力，探寻西南加盟投资市场商机。2021年7月8-10日，成都世纪城新国际会展中心H4馆，SFE第4届成都国际连锁加盟展，匠心打造西南加盟投资地标。

展会集合餐饮、零售、服务、教育及连锁资源等五大板块中的主流细分业态，参展品牌包括紫燕百味鸡、沪上阿姨、继光香香鸡、钱大妈、芙蓉树下·四川非遗冒菜、钵问·就是乐山钵钵鸡、IP Station、尊宝比萨、TPLUS茶家、Nowwa Coffee、熊大爷饺子云吞、爆炸方盒BOMB BOX、极味肥牛饭、鸽之钻、咖啡之翼、菠萝树、爱阅家、卓儿、森伯新派茶饮等，既聚焦于包括火锅、快餐、小吃在内的成都本地的特色餐饮商业元素，同时也整合潮流商业、线上经济、新零售以及社区商业等当下国内加盟投资市场市场的前沿趋势，演绎国内潮流商业元素与川渝地区特色经典商业元素的精彩碰撞。

本届展会同期举办2021成都酒店与商业空间博览会、2021成都健康与休闲展览会、海名·第十届（成都）餐饮供应链博览会、2021成都潮饮美食嘉年华。总规模达100,000平方米，聚集1200+家展商，预计将吸引6万+专业人士前来参观，彻底打通连锁行业各业态，尤其是餐饮业态，从设备、原料、包装、装修、产品研发、市场营销推广服务等全产业链上下游，打造面向整个西南地区的一站式大型采购及加盟投资巅峰盛会。

同期展会不仅导入了更多丰富的行业优质资源、前沿资讯、人脉，同时吸引与加盟投资强关联产业的从业人员，如寻求转型机遇的传统经销商和代理商等前来观展，既丰富了展会的观众结构，又增加了潜在加盟投资配对机遇。

成都连续多年位居新一线城市之首，根据第七次全国人口普查数据显示，2021年成都常住人口突破两千万，位居全国第四。巨大的人口体量，以及内陆第一城的经济活力，对整个西南地区的经济发展起着引领作用，成为国内标杆连锁品牌开拓全国商业版图的必争之地。同时，其内在的旺盛商业活力，带动本地连锁加盟品牌尤其是餐饮品牌的快速崛起，走出川渝走向全国的需求也在持续放大。

SFE上海国际连锁加盟展是由上海连锁经营协会、上海伊比逊会展有限公司和上海博华国际展览有限公司联合主办，涵盖餐饮、零售、服务、教育和连锁资源五大板块的全业态加盟投资专业大展，自2005年成立以来，历时17年，累计服务品牌超过8000个，接待国内外专业观众超过200万，是国内连锁加盟投资商务配对的优选平台。自2018年首次开启成都巡展后，打造西南与全国加盟投资市场交互的巅峰盛会，成为全国标杆品牌走进西南、川渝地区特色品牌走出巴蜀的优选平台。

展会同期举办《为成都商城送上这份“香”—1973继光香香鸡成都战略发布会》、《健康茶饮，和辣更搭 — 沪上阿姨成都战略发布会》、《门店智慧运营赋能专家—客如云成都战略发布会》、《领跑餐饮大赛道》和《搜罗加盟投资“星”势力》等专业主题活动，邀约全国门店3000+的健康茶饮品牌沪上阿姨；全球布局超过500+主流商场的台式炸鸡品牌1973继光香香鸡；直营店1100+，加盟店600+的外卖披萨品牌 尊宝披萨；成功走出国门，全球签约门店超过1300家的四川非遗冒菜 芙蓉树下；将科技和儿童早教相结合，全国拥有600+门店的 菠萝树 益智玩具体验馆；阿里本地生活全资子公司，面向餐饮、零售、美业等本地生活服务业商家提供软硬一体的SaaS整体解决方案的服务商 客如云 等十数个知名品牌，共同探讨以成都为代表的西南加盟投资市场机遇。

展会还将携手成都零售商协会举办成都商业地产资源配对会，邀约成都本地知名成熟商业地产和新建商业地产代表，为沪上阿姨、1973继光香香鸡、爆炸方盒、Nowwa 挪瓦咖啡、TPLUS茶家、咖啡之翼、IP Station等十余家有志于开拓成都乃至西南地区的各细分业态标杆品牌，提供绝佳的商场资源配对渠道。

全国标杆与区域龙头同台竞艳，川渝特色和前沿潮流精彩碰撞。7月8-10日，成都世纪城新国际会展中心，SFE第4届成都国际连锁加盟展，西南地区加盟投资精彩盛宴，邀您共同见证。

打造西南加盟投资地标 SFE第4届成都国际连锁加盟展将绽放蓉城 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com