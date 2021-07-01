武汉2021年7月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月22日，以“数字新纵深 智领新未来”为主题的Inspur World 2021浪潮技术与应用峰会武汉站活动举办，众多政界客户、生态伙伴、行业专家等嘉宾齐聚一堂，共话数字化转型之道。峰会现场，浪潮新基建隆重发布新型基础设施建设之重器 — 天鹰I代智慧灯杆，浪潮湖北区总经理孙庆弟、浪潮新基建CTO张新法等共同见证发布。

天鹰I代智慧灯杆深度融合了物联网、大数据、人工智能等技术，是新基建 “融合基础设施”的重要载体，也是构建 “全息感知、边缘计算、精准治理”的核心入口。通过智慧灯杆部署，建立智慧物联产业体系，打通城市互联互通经脉，可有效解决城市大脑可看不可用的难题。

“多杆合一”，集多种功能于一体

天鹰I代智慧灯杆以城市路灯杆为基础，整合了市政、城管、公安、交通、移动通信等多个行业应用，依托智慧灯杆综合管理平台快速拓展安全守护、信息发布、环境监测、紧急呼叫、充电桩等应用，是智慧城市建设万物互联的重要载体与数据入口。

智慧照明：智慧灯杆集成智能照明控制系统，实现了对每一盏路灯的开关、亮度调节、状态查询、故障反馈等功能，比传统高压钠灯节能60%以上。

安全守护：利用智慧灯杆天然的搭载能力，可广泛应用于平安城市、智慧城管、智慧交通、智慧停车等智慧城市应用系统。

信息发布：通过智慧灯杆集成LED显示屏，利用多媒体信息管控平台远程监控和发布政务信息、时政新闻、公益广告、商业宣传等音视频信息。

微环境监测站：智慧灯杆集成了的城市微环境传感器，可监测温度、湿度、噪音、空气质量(PM2.5、PM10等)、风速、风向等17项气象和环境指标，可实时监测城市中各种微环境指标变化，绘制城市环境变化和趋势一张图。

无线WIFI：通过智慧灯杆上集成的无线AP，实现城市某些区域或路段无线WIFI信号全覆盖，填补城市空间网络盲区。

新能源汽车充电桩：在具备停车条件的道路两侧，利用智慧灯杆供电和点位优势，是建设路侧分布式新能源汽车充电站的最佳方式，也是促进城市快速发展新能源汽车的重要措施之一。

城市物联感知载体：智慧灯杆集成有城市各类基础设施的监测和感知设备，如井盖监测、积水监测等传感器，可实时监测和感知城市基础设施状态和信息，为智慧城市的建设提供丰富的数据，为市民的工作和生活提供便捷的服务和应用。

一键求助/应急报警：通过智慧灯杆一键求助/应急报警模块，可将警讯迅速传输到城市管理中心，接警中心可通过音频和视频与现场人员进行交流沟通，及时帮助和处理求助人遇到的问题，建设幸福城市和平安城市。

优势显著，赋能城市精细化管理

相较于市场上其它产品，天鹰I代智慧灯杆有六大显著优势：

灵活：采用滑槽式结构设计，可自由挂载或扩展各种附加设备设施；

敏捷：跨协议、多层级解耦设计，可快速进行设备部署接入；

智能：内置边缘计算单元，嵌入多种算法模型，更加智能高效；

安全：具备漏电、短路、过载、触电、雷击浪涌、防水等多重监测与保护，更加安全；

融合：集成13类应用，是一杆多用的融合载体；

共享：横向到边纵向到底打通交通、公安、城管、管委会等多部门的前端感知数据，实现共建共享。

浪潮天鹰I代智慧灯杆与国家提出的7大新基建领域紧密关联，与中央提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念高度契合，是各级政府智慧城市建设的具体实践。未来，浪潮新基建将加快天鹰I代落地步伐，构建城市物联感知神经节点，真正把智慧根植于城市的每个角落，为智慧城市、未来城市、绿色城市奠定坚实的基础。

天鹰I代智慧灯杆发布 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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