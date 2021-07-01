上海2021年7月1日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第二十三届FHC中国国际烹饪艺术比赛隆重升级，携手杰出青年厨师培养计划及全球青年厨师线上厨艺比拼亮相FHC2021。

第二十三届FHC中国国际烹饪艺术比赛将于2021年11月9-11日于第二十五届FHC上海环球食品展同期举行。该项赛事由上海博华国际展览有限公司主办，并得到了上海市餐饮烹饪行业协会、深圳市烹饪协会、吉林省饮食文化研究会、长春市饭店餐饮烹饪协会、陕西省烹饪餐饮行业协会以及西藏自治区烹饪餐饮饭店业协会等各协会单位的大力支持。赛事自1998年举办首届以来，一直秉承不忘初心，给予爱好烹饪并为之付出热情的学生或厨师们一个切磋技艺、互相交流的竞技平台，提升并培养年轻厨师，更以此促进和加强西餐在中国的发展，将中西餐文化交汇相融，协作共赢。2021FHC中国国际烹饪艺术比赛更是在组委会老师们的通力指导以及选手和社会各界的高度认可和关注下，从洲际性赛事一跃成为A级国际赛事，成为国内唯一获得世界厨师联合会（WACS）A级国际赛事官方认证的烹饪比赛，这也意味着该项赛事已然是含金量极高的国际性烹饪比赛。



兴华奖学金

自今年起，赛事组委会将为比赛设立【兴华青年厨师奖学金-杰出青年厨师培养计划】。由董彦主席、叶卫秘书长以及赛事组委会成员在每年报名参加FHC中国国际烹饪艺术比赛的选手中，择选出综合能力最突出，表现最优异的青年厨师，奖励其前往海外顶级餐饮企业深造进修，参加国际赛事的机会并提供往返交通和住宿所需的生活基金。优秀的青年厨师可以通过该奖学金计划，开拓自身眼界，提升烹饪技艺和综合素养，以此促进和提升中国青年厨师的整体健康发展，为中国烹饪行业和厨师人才注入源源不断的新生力量和优秀杰出厨师。

同时，本次FHC中国国际烹饪艺术比赛将会携手世界厨师联合会（WACS）增设【世界厨师联合会 – 2021 FHC全球青年厨师线上厨艺比拼】比赛项目，为未能来到比赛现场的世界各地的青年厨师选手提供一个全新的线上比赛平台，助力世界厨师联合会全球抗疫行动。

本次比赛意在鼓励并提升青年厨师的烹饪技能，让青年选手能够在与同龄人在竞争激烈的环境中充分展现自我，并提供一个在国际舞台上展示才华和创造力的机会。本着对美食和雅宴的价值及传统的深刻尊重，赛事组委会鼓励并支持全世界的青年厨师能够通过本次线上比赛对自我进行提升。

了解更多赛事详情，可联系：

赛事统筹：[email protected]

FHC中国国际烹饪艺术比赛：[email protected]

FHC全球青年厨师线上厨艺比拼：[email protected]

“第二十三届FHC中国国际烹饪艺术比赛”隆重升级 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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