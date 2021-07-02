国务院发文解决新市民、青年人等群体住房困难问题-房产频道-和讯网

沪指跌出危险信号 资金选择两个方向紧急避险，查看>> 7月2日，国务院办公厅日前印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（以下简称《意见》），明确保障性租赁住房基础制度和支持政策。 《意见》指出，新市民、青年人等群体住房困难问题仍然比较突出，需加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。 《意见》强调，要突出住房的民生属性，扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，推进以人为核心的新型城镇化，促进实现全体人民住有所居。 基础制度方面，《意见》提出要明确对象标准、引导多方参与、坚持供需匹配、严格监督管理、落实地方责任，比如，保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金，准入和退出的具体条件、小户型的具体面积由城市人民政府按照保基本的原则合理确定。 支持政策方面，《意见》强调要进一步完善土地支持政策，人口净流入的大城市和省级人民政府确定的城市，在尊重农民集体意愿的基础上，经城市人民政府同意，可探索利用集…