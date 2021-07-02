国务院：支持银行业金融机构发行金融债券 募集资金用于保障性租赁住房贷款投放_银行业内动态_银行_中金在线

7月2日消息，国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见。加大对保障性租赁住房建设运营的信贷支持力度，支持银行业金融机构以市场化方式向保障性租赁住房自持主体提供长期贷款；按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，向改建、改造存量房屋形成非自有产权保障性租赁住房的住房租赁企业提供贷款。完善与保障性租赁住房相适应的贷款统计，在实施房地产信贷管理时予以差别化对待支持银行业金融机构发行金融债券，募集资金用于保障性租赁住房贷款投放。 以下附原文： 国务院办公厅关于加快发展 保障性租赁住房的意见 国办发〔2021〕22号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 近年来，各地区、各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进住房保障工作，有效改善了城镇户籍困难群众住房条件，但新市民、青年人等群体住房困难问题仍然比较突出，需加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。经国务院同意，现就加快发展保障性租赁住房，促进解决好大城市住房突出问题，提出以下意见。 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、…