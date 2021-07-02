解决新市民、青年人住房困难，刚刚，国务院发布重要文件 每经网

每经编辑 毕陆名 7月2日，国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》。《意见》明确，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，突出住房的民生属性，扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，推进以人为核心的新型城镇化，促进实现全体人民住有所居。城市人民政府要摸清保障性租赁住房需求和存量土地、房屋资源情况，科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标和政策措施，制定年度建设计划，并向社会公布。 全文如下： 国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见 国办发〔2021〕22号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 近年来，各地区、各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实推进住房保障工作，有效改善了城镇户籍困难群众住房条件，但新市民、青年人等群体住房困难问题仍然比较突出，需加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。经国务院同意，现就加快发展保障性租赁住房，促进解决好大城市住房突出问题，提出以下意见。 一、指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的…