国办发布租赁房新政：保障性租赁住房或将迎来积极信贷支持！_凤凰网

保障性租赁住房或将迎来积极信贷支持！ 7月2日，国务院办公厅发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，明确给予保障性租赁住房土地、财税、金融等政策支持，引导多主体投资、多渠道供给。 国办发文加强保障性租赁住房信贷支持的同时，多地却遭遇了上调房贷利率，放缓房贷速度，甚至停贷的情况。 专家认为，《意见》首次提出对保障性租赁住房“多主体投资、多渠道供给”，更强调房源多渠道去满足市场需求。同时，《意见》明确住房用地主要来源为集建地，真正促进了农地入市和租赁市场发展的结合。对于各地近期房贷收紧、停贷等现象，建议地方有关部门应对此类情况仔细分析和研究，真正促进贷款政策的稳定。 （截图来源：中国政府网） 保障性租赁住房再迎政策推进 7月2日，国务院办公厅发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》。《意见》明确，保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金，准入和退出的具体条件、小户型的具体面积由城市人民政府按照保基本的原则合理确定。 《意见》提出，保障性租赁住房由政府给予土地、财税、金融等政策支持，充分…