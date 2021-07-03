不同平台渠道酒店预订价格相差3倍，是谁的“锅”？去哪儿携程上海市_新浪科技_新浪网

原标题：不同平台渠道酒店预订价格相差3倍，是谁的“锅”？ 同一家酒店在不同平台和渠道预订的价格可以相差多少？或许是3倍。 7月1日，带着娃前来上海旅游的俞先生（化名）在美团平台预订了一间当晚入住上海外滩W酒店一晚的客房，房型显示为46平方米的外滩景观壮美客房，价格9559元（人民币，下同）一晚。 酒店预订页面。（来源：受访人供图） 然而，俞先生办理入住后，在宾客登记表格上看到的价格却显示仅2980元/晚。 宾客登记表上价格显示为2980元。（来源：受访人供图） “因为很多酒店描述的比较好，我认为它就值这个价，而且昨天作为一个比较特殊的日子，我没有怀疑。”看到单子上写着2980元时，俞先生惊了。随后，当俞先生向酒店和美团方面要求退房的时候却都遭到了拒绝，被“踢皮球”。 “酒店说你是在美团订的，酒店退不了；美团则称该价格是第三方（代理）放上来的价格，可以联系协商，后来一会儿说退1000元，一会儿说退2000元。”俞先生表示价格与其支付价格相差太大，不能接受。 不同平台和渠道的酒店预订价格相差3倍 7月2日上午，带着差价为什么如此之大的疑问，澎湃新闻（www.thepaper.cn）查询了所…