解读｜国务院六大政策支持保障性租赁房：让住房困难群体安居租金房源住房_新浪科技_新浪网

原标题：解读｜国务院六大政策支持保障性租赁房：让住房困难群体安居 7月2日，国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，《意见》旨在从土地、资金、金融、税收支持以及优化行政审批等6大方面全方位支持保障性租赁住房的发展，其重点是减轻保障性租赁住房的企业负担，提高企事业单位、租赁企业等市场主体参与保障性租赁住房的积极性。同时，大力增加保障性租赁房源供给，解决新市民、青年人等群体特别是从事基本公共服务人员等群体的住房困难问题。 ICCRA住房租赁产业研究院院长赵然认为“精准度高、操作性强”是《意见》的突出特点。 赵然指出，此次发布的《意见》落点精准。在需求侧，明确了保障性租赁租房服务的人群、需求特点，对于产品设计、租金设定都提出了相应的要求，充分体现了保障新市民、青年人的决心。在供给侧，政策直击目前保障性租赁住房市场发展的两大矛盾：一是市场供给与需求错配的矛盾，二是市场支付能力有限与保障性租赁住房企业投入大、收益低的矛盾。《意见》提出的“坚持供需匹配”、 “产业园区大力发展宿舍型保障性租赁住房”、“鼓励在地铁上盖物业中建设一定比例的保障性租赁住房”，都将极大缓解市场供需错配的矛盾。…