早财经丨先正达披露科创板招股书，依图科技上市审核终止；一架波音737货机迫降，飞行员逃生；美国6月非农就业增85万人超预期_凤凰网

NO.1 国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》， 保障性租赁住房 主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金，准入和退出的具体条件、小户型的具体面积由城市人民政府按照保基本的原则合理确定。 对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋 ，经城市人民政府同意，在符合规划原则、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿的前提下， 允许改建为保障性租赁住房 。 NO.2 农业农村部发布最新数据： 本周，每公斤生猪价格15.58元，环比涨13.2% ，尽管环比价格止跌回升，但同比价格跌幅53.3%，依旧处于低位运行态势。对此，国家发改委和农业农村部等多部门在近期联合出手，打出政策组合拳，稳猪价、保供应。一周前，国家发改委发布猪价过度下跌一级预警，并将启动猪肉储备收储工作， 此外，农业农村部也将制定生猪生产调控方案，及时提供预警信息。（央视财经） NO.3 央行：实施稳健货币政策，持续打好防范化解重大金融风险攻坚战 ，进一步深化金融改革开放，提升金融服务和管理水平，为加快…