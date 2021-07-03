国办发文！保障性租赁住房再获土地、资金等政策支持，变相销售、骗取优惠将被打击_凤凰网

本报（chinatimes.net.cn）记者刘诗萌 北京报道 自去年下半年长租公寓“暴雷”事件频发引起公众广泛关注后，作为市场化租赁住房的重要补充部分，保障性租赁住房成为2021年房地产政策的重点之一。 7月2日，国务院办公厅发布了《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（下称“意见”）， 要求加快发展保障性租赁住房，促进解决好大城市住房突出问题。《意见》明确了保障性租赁住房的主要对象为新市民、青年人，主要户型为建筑面积不超过70平方米的小户型。为引导多主体投资、多渠道供给保障性租赁住房，政府将给予土地、财税、金融等政策支持，包括允许利用企事业单位自有土地建设保障性租赁住房，变更土地用途，不补缴土地价款；中央通过现有经费渠道，对符合规定的保障性租赁住房建设任务予以补助；支持银行业金融机构发行金融债券，募集资金用于保障性租赁住房贷款投放等。 “从房地产调控的长效机制看，过去发展租赁的很多政策停留在口头鼓励，这次的意见更多着力在执行层面，预计对市场有很良性的影响。”中原地产首席分析师张大伟对《华夏时报》记者表示。 半年内三度出台重磅政策 2020年11月，长租公寓头部企业、美股上市公司蛋壳…