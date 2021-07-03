开元酒店“私有化”退市背后：酒店元老的扩张之痛开元郑南雁酒店陈妙林私有化_手机网易网

开元酒店“私有化”退市背后：酒店元老的扩张之痛 2021-07-03 13:42:07 环球老虎财经 2021年5月，上市两年的 开元 酒店 从港交所匆匆退市。回顾20年来的资本之路，开元走得并不顺畅。作为地产+酒店模式的先行者，开元酒店做出了以酒店为主业的选择。而这一选择影响深远，自持酒店经营的重资产扩张方式，一方面让开元不断积累一手酒店运营经验，同时也让开元错过了国内连锁酒店扩张的浪潮。随着“中端连锁教父” 郑南雁 入主，开元酒店能否打破束缚已久的扩张桎梏？ 距离2019年和绿城集团签订意向战略合作已经过去两年，开元酒店和绿城之间仍然未有具体项目落地。 “在李永前离任后，这个事情就被搁置了”，一位接近绿城的业内人士向老虎财经表示，“本来绿城和开元在舟山有个合作酒店项目，后来也没推进……绿城一直都是和国际品牌酒店合作，类似万豪旗下的这些比较多，开元酒店相比较而言，更加经济适用。” 接近绿城的业内人士语气委婉，却直指开元酒店高端商务酒店扩张遇阻的核心问题——与国际大牌相比，其品牌力不足。酒店的市值往往与规模挂钩，规模难扩股价低迷或许是开元酒店 私有化 退市的深层次原因。 1 酒店“元老…