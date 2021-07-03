新市民、青年人的住房问题，迎来好消息！ 亚汇网

北京7月3日电 “安居乐业”一直以来都是我国传统观念中不可磨灭的一环。眼下正值毕业季，租房市场也迎来旺季。新市民、青年人该如何解决好住房问题？利好政策来了！ 据中国政府网7月2日消息，国务院办公厅日前印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》(以下简称《意见》)。 《意见》从进一步完善土地支持政策、简化审批流程、给予中央补助资金支持、降低税费负担、执行民用水电气价格、进一步加强金融支持等方面入手，加快发展保障性租赁住房，促进解决好大城市住房突出问题。资料图：租房广告栏。 图片来源：视觉中国保障性租赁住房以不超70平小户型为主 《意见》明确，保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金，准入和退出的具体条件、小户型的具体面积由城市人民政府按照保基本的原则合理确定。 为什么会是这个标准？贝壳研究院高级分析师黄卉认为，新市民、青年人等群体的租赁需求主要以小户型、低租金为主。而目前市场供给的主体是60-90平米、租金3000元以上的两居室，公租房供给规模更少。所以《意…