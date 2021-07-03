三亚出台2021年“农业+旅游”活动奖励措施

文丨南海网 利声富 3日，记者从三亚市农业农村局获悉，日前，《三亚市农业农村局关于印发三亚市2021年乡村产业发展项目实施方案的通知》已印发，有关休闲农业旅游活动可申报奖励。 据了解，本次奖励适用于已经获得省级休闲农业示范点、国家星级休闲农业与乡村旅游示范园区、海南省共享农庄（含试点）等休闲农业经营主体在2021年开展的灯展（会）、美食节、嘉年华、摄影节等各类休闲农业旅游推广活动。其中，包含2021年4月9日《三亚市农业农村局关于三亚市“农业+旅游”系列活动（第一批）的公示》中所列的“农业+旅游”活动及2021年4月以来实际已经开展的，不在第一批公示活动内的“农业+旅游”活动。 鼓励“农业+旅游”活动加快实施。对于已经实际开展的“农业+旅游”活动按照5万元/次给予奖励；鼓励各休闲农业示范点根据全市旅游发展情况和各点特色，加快谋划并举办各类型的旅游推广活动；鼓励三亚各区（含育才生态区）农业农村局结合工作需要，参照制定奖励措施。 据悉，本次奖励资金共计安排50万元，按照先申请先奖励原则，奖励资金用完即止，未进行奖励但已经公示的项目酌情列入下年度奖励计划。各休闲农业示范点自主申报，提交三亚市…