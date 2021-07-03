北京2021年7月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 兽医诊断在食品动物生产、宠物健康和生物医学研究中发挥着关键作用，可靠和及时的兽医诊断结果对于地方性和新发动物疾病的监测、检测、控制以及动物疫情的预防和清除非常重要。

2021年6月25-27日，第三届国际兽医检测诊断大会于在杭州国际博览中心举行。大会秉承“通过强有力的兽医诊断，以提高动物健康与食品安全”的办会宗旨，邀请美国、中国及欧洲国家权威兽医检测专家主讲，为参会代表带来全球兽医检测行业先进的科学解决方案，分享诊断病理学、分子诊断、病毒学/血清学、兽医检测的验证、现场快速检测、实验室安全、微生物学、实验室质量管理等领域的国际最新资讯和研究成果。现场各行业参会代表超过2000余人。

现场盛况

亮点设备

和利康源全自主研发的AE2120-32及AE2130-96全自动核酸提取仪用于从生物样本中提取纯化核酸，通过液体的混合，以及磁珠的收集、转移和释放，自动实现核酸的提取纯化。

AE2120-32全自动核酸提取仪可一次操作1-32个样本，高效的温度控制，8列独立控制恒温反应槽，用户可灵活选择，便于实验程序开发和优化。智能化设计，一键启动。

AE2130-96全自动核酸提取仪可一次完成96个样本的核酸提取，30分钟实现高质量、高通量，快速、自动化提取。具有防滴漏挡板自动展开功能，避免交叉污染。

客户洽谈

这两款产品皆具备良好的开放性，可兼容各大试剂厂家磁珠法提取试剂盒，满足不同样本核酸提取需求。作为医院不可或缺的基因筛查和诊断工具，此前已发往全国各大医疗机构和检测中心使用，用于新冠病毒的检测工作，为我国的抗击疫情工作做出了优秀的贡献。本次展会一经展出，便吸引了大批专业嘉宾驻足询问。展会期间，和利康源先进的自动化技术和优秀的行业口碑更吸引了一大批有实力的经销商、医疗采购平台的青睐，行业影响力与品牌知名度得到提升。

结语

和利康源无人值守全自动实验室解决方案以实现医疗工作的自动化、智能化为目标，将手工核酸提取转化为自动核酸提取，大大降低了实验者的工作量和实验中的人为误差。通过提取纯化血液、血浆、唾液和组织中的DNA成分，经过扩增、测序等步骤，可以得到完整的基因图谱，为疾病预防、疾病治疗、身份鉴定等提供科学依据，为精准医疗、大健康、司法鉴定等提供有效支撑。

未来和利康源将坚持用自动化改进人们的工作、生活和环境，持续完善，持续进步，为医疗大健康产业的发展做出新贡献。

创新科技，聚焦未来 — 和利康源精彩亮相2021国际兽医检测大会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com