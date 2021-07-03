70平以下小户型、低租金！国家又出手解决新市民、青年人住房困难了！_腾讯新闻

重大喜讯！ “各地要把解决新市民、青年人等群体的住房困难问题摆上重要议事日程，高度重视保障性租赁住房建设。” 就在昨天，2021年7月2日，国务院办公厅公布《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22号）（以下简称《意见》），其中表示， 将“加快发展保障性租赁住房，促进解决好大城市住房突出问题”。 1 租金要低一些 此前的6月18日，国务院召开常务会议，表示将加快发展保障性租赁住房的政策，缓解新市民青年人等群体住房困难。 关于保障性租赁住房对象标准，《意见》表示将解决符合条件的 “新市民、青年人等群体” 的住房困难问题， 以不超过70平方米的小户型为主 。 对于新市民更为关心的租金水平问题，《意见》明确要求“租金低于同地段同品质市场租赁住房租金”。 《意见》提出以下支持政策： 一是进一步完善土地支持政策 。人口净流入的大城市和省级人民政府确定的城市，可探索利用集体经营性建设用地建设保障性租赁住房；允许利用企事业单位自有土地建设保障性租赁住房，变更土地用途，不补缴土地价款；可将产业园区配套用地面积占比上限由7%提高到15%，提高部分主要用于建设宿舍型保障性租赁…