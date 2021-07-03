国务院发文力挺市场化租赁企业建设 房地产投资的新风口来了？ 亚汇网

国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（下称《意见》），其中指出，保障性租赁住房由政府给予土地、财税、金融等政策支持，充分发挥市场机制作用，引导多主体投资、多渠道供给，坚持“谁投资、谁所有”。 《意见》明确，支持专业化规模化住房租赁企业建设和运营管理保障性租赁住房。 易居研究院智库中心研究总监严跃进对第一财经分析称，此次政策提出“扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足”，表明租赁市场改革进入了新时代，其改革重点从缓解供给不足转变为结构性矛盾的调整，保障性租赁住房的市场地位明显上升，这值得房地产企业积极关注。 “从以往的情况来看，企业的积极性不高，保障性租赁住房就发展不起来。”中国城市和小城镇改革发展中心学术委秘书长冯奎近日撰文指出，保障性租赁住房建设要取得实质性突破，需诸多条件形成合力，并充分调动地方政府和企业的积极性。 为激活市场积极性、增加保障性租赁房源供给，此次《意见》从土地、资金、金融、税收和行政审批等多个方面减轻相关企业的建设和运营负担，提高企事业单位、租赁企业等市场主体参与保障性租赁住房的积极性，促进保障性租赁住房…