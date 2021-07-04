周末要闻汇总：半年报业绩预增“炸裂！这18家公司预增超10倍 一图速览-商业-金融界

财联社5月9日讯，周末影响市场的重要资讯有：国办：闲置和低效利用的商业办公房屋可允许改建为保障性租赁住房；市场监管总局：大数据杀熟最高可处上一年度销售总额5‰罚款；655家公司已发布半 年报 业绩预告 ，预喜公司占比近七成；消息人士：闻泰科技旗下安世半导体将收购英国最大 芯片 制造商。 宏观及市场要闻 国办：闲置和低效利用的商业办公房屋可允许改建为保障性租赁住房 国务院办公厅发布意见，加快发展保障性租赁住房。意见提出：对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，经城市人民政府同意，在符合规划原则、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿的前提下，允许改建为保障性租赁住房；用作保障性租赁住房期间，不变更土地使用性质，不补缴土地价款。在人口净流入的大城市和省级人民政府确定的城市，新建普通商品住房项目，可配建一定比例的保障性租赁住房，具体配建比例和管理方式由市县人民政府确定。鼓励在地铁上盖物业中建设一定比例的保障性租赁住房。 市场监管总局：大数据杀熟最高可处上一年度销售总额5‰罚款 市场监管总局对《价格违法行为行政处罚规定（修订征求意见稿）》公开征求意见。经营者违反价…