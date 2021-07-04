国务院发文力挺市场化租赁企业建设，房地产投资的新风口来了？建设用地租赁住房住房租赁_新浪科技_新浪网

来源：第一财经 本文字数：1916，阅读时长大约3分钟 导读 ：《意见》明确，在符合相关前提下，允许自有用地变更用途，用于建设保障性租赁住房，但不补缴土地价款。 作者 | 第一财经 吴斯旻 保障性租赁住房正成为房地产投资的新风口，相关利好政策持续释放。 7月2日，国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（下称《意见》），其中指出，保障性租赁住房由政府给予土地、财税、金融等政策支持，充分发挥市场机制作用，引导多主体投资、多渠道供给，坚持“谁投资、谁所有”。 《意见》明确，支持专业化规模化住房租赁企业建设和运营管理保障性租赁住房。 易居研究院智库中心研究总监严跃进对第一财经分析称，此次政策提出“扩大保障性租赁住房供给，缓解住房租赁市场结构性供给不足”，表明租赁市场改革进入了新时代，其改革重点从缓解供给不足转变为结构性矛盾的调整，保障性租赁住房的市场地位明显上升，这值得房地产企业积极关注。 “从以往的情况来看，企业的积极性不高，保障性租赁住房就发展不起来。”中国城市和小城镇改革发展中心学术委秘书长冯奎近日撰文指出，保障性租赁住房建设要取得实质性突破，需诸多条件形成合力，并充分调动…