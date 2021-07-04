可改保障性住房？那些“闲置”办公室空间有多大_腾讯新闻

7月2日，国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（以下简称《意见》），明确保障性租赁住房基础制度和支持政策。其中提到，对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，在一定条件下允许改建为保障性租赁住房。 此前，深圳、济南等地已有政策，允许既有商业和办公用房改建为租赁住房，但允许改建为保障性租赁住房尚属首次。专家认为，保障性租赁住房或许成为改建的突破口。但能否通过优惠政策提高多方参与的积极性，还有待观察。 明确指引：鼓励多主体供给 根据第七次人口普查数据，2020年我国有3.76亿流动人口，十年间增长了将近70%。尤其在一些人口净流入的大城市，住房问题已从总量短缺转为结构性供给不足。 “流动人口由于普遍收入较低，租赁需求主要以小户型、低租金为主，而市场供给的主体是60-90平方米、租金3000元以上的两居室，公租房供给规模更少，导致新市民、青年人等住房条件较差、寻找合适房源十分困难，尤其是维持城市运行必不可缺的从事基本公共服务的群体。”贝壳研究院高级分析师黄卉分析认为。 高度重视保障性租赁住房建设，这是今年乃至“十四五”期间房地产市场发展的主线。此…