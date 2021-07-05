7月5日同花顺早间必读：首批9只双创50ETF中5只今日挂牌上市_凤凰网财经_凤凰网

一、A股早报部分 【行情回顾】 上周五，三大指数全线下跌，创业板指跌超3.5%，光伏建筑、盐湖提锂等板块活跃，鸿蒙概念午后拉升，医美概念、金融板块走弱，白酒概念全天较萎靡，两市个股跌多涨少，资金入场意愿低迷，亏钱效应明显。 【重大新闻】 1、网信办：发布关于下架“滴滴出行”App的通报，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。 2、六部门：推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。 3、市场监管总局：对《价格违法行为行政处罚规定(修订征求意见稿)》公开征求意见。经营者违反价格法相关规定，为排挤竞争对手或者独占市场，低价倾销，扰乱经营秩序…