7月5日操盘必读：影响股市利好与利空消息_新浪财经_新浪网

影响股市利好与利空消息 宏观新闻 1、国务院办公厅发布意见提出：对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房等非居住存量房屋，经城市人民政府同意，在符合规划原则、权属不变等前提下，允许改建为保障性租赁住房。 2、7月3日，国务委员兼外交部长王毅在被问及“中美高层今年会不会有接触”时表示，“我们当然希望恢复对话”，“但这要看美国有没有诚意”。目前中方最重要的是继续办好自己的事。 3、美国6月非农就业人数增加85万人，大于预期。预估为增加72万人，前值为增加55.9万人。美国6月失业率为5.9%，预估为5.6%，前值为5.8%。 4、水利部和中国气象局7月4日18时联合发布黄色山洪灾害气象预警：预计，7月4日20时至7月5日20时，湖北东北部、重庆西南部局地发生山洪灾害可能性较大。 5、国际评级机构穆迪最新报告显示，一季度中国广义影子银行资产减少约5400亿元，至58.7万亿元。同时，影子银行资产占名义GDP的比例从2020年底的58.3%降至55.4%，创8年来最低水平。 行业新闻 1、市场监管总局公开征求意见提出，电子商务平台经营者利用大数据分析、算法等技术手段，对同一商品或服务在同等交易条…