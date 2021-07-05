保障性租赁住房或将迎来积极信贷支持租赁住房_手机网易网

商政 本报讯 国务院办公厅近日发布的《关于加快发展保障性 租赁 住房 的意见》明确给予保障性租赁住房土地、财税、金融等政策支持，引导多主体投资、多渠道供给。专家认为，《意见》首次提出对保障性租赁住房“多主体投资、多渠道供给”，更强调房源多渠道去满足市场需求。同时，《意见》明确住房用地主要来源为集建地，真正促进了农地入市和租赁市场发展的结合。对于各地近期房贷收紧、停贷等现象，建议地方有关部门应对此类情况仔细分析和研究，真正促进贷款政策的稳定。 《意见》明确，保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金，准入和退出的具体条件、小户型的具体面积由城市人民政府按照保基本的原则合理确定。 《意见》提出，保障性租赁住房由政府给予土地、财税、金融等政策支持，充分发挥市场机制作用，引导多主体投资、多渠道供给，坚持“谁投资、谁所有”，主要利用集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地和存量闲置房屋建设，适当利用新供应国有建设用地建设，并合理配套商业服务设施。对于人口净流入的大城市和省级人…