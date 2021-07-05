国办发布一揽子举措：保障新市民、青年人等群体住房需求-房产频道-和讯网

精选：稀土永磁发威，主力持续调仓，热点持续凋落。查看>> 在实现全体人民“住有所居”的目标之下，保障性租赁住房再次迎来重大政策支持。 7月2日，国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（以下简称《意见》），从土地支持、优化行政审批、资金支持、减税降费和金融支持等五方面入手，明确保障性租赁住房基础制度和支持政策。 同日，国家发改委印发了《关于进一步做好基础设施领域不动产投资 信托 基金（REITs）试点工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明确，将保障性租赁住房纳入基础设施REITs试点项目，从资金端为加快发展保障性租赁住房提供助力。 精准度高，供需匹配 为解决青年人住房难，《意见》明确了保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金。 “‘精准度高、操作性强’是这次政策的突出特点。”ICCRA住房租赁产业研究院院长赵然分析表示，《意见》的落点精准。在需求侧，明确了保障性租赁住房服务的人群、需求特点，对于产品设计、租金设定都提出了相应的要求，充分体现了保障新市民、青年人的决心…