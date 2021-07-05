措施更精准 保障性租赁住房获重磅政策加持_凤凰网

人民网北京7月5日电 （记者夏晓伦、许维娜）为加快发展保障性租赁住房，促进解决好大城市住房突出问题，国务院办公厅日前印发了《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（以下简称《意见》），明确保障性租赁住房基础制度和支持政策。 多位业内专家在接受人民网记者采访时表示，《意见》提出的措施更精准，保障更有力，让新市民和青年人以相对较低的租金支出解决住房问题，有利于稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展，将推动我国住房发展向更高质量的“住有所居”目标大步迈进。 明确加快发展保障性租赁住房的基础制度 首先，《意见》明确了对象标准，保障性租赁住房主要解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金低于同地段同品质市场租赁住房租金，准入和退出的具体条件、小户型的具体面积由城市人民政府按照保基本的原则合理确定。 此外,《意见》还提出要引导多方参与、坚持供需匹配、严格监督管理、落实地方责任等内容。 具体来看，如“引导多主体投资、多渠道供给”“采取新建、改建、改造、租赁补贴和将政府的闲置住房用作保障性租赁住房等多种方式，切实增加供给”“加强对保障性租赁住房建设、出…