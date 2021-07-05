你去旅游了吗？2020年国内旅游人次28.79亿事业费王永乐旅游部旅游_手机网易网

你去旅游了吗？2020年国内旅游人次28.79亿 2021-07-05 14:12:05 中新经纬 中新经纬客户端7月5日电 据文化和 旅游部 官方微博5日消息，为进一步向国内外全面客观展示我国文化建设和 旅游 发展成就，充分发挥统计数据客观性、简洁性、权威性特点，文化和旅游部近日发布2020年文化和旅游发展统计公报。 公报显示，截至2020年末，全国各类文化和旅游单位34.16万个，比上年末减少0.63万个。 艺术表演团体17581个，比上年末减少214个；全年演出观众人次8.93亿，下降27.4%。 公共图书馆3212个，比上年末增加16个；图书总藏量11.79亿册，增长6.1%；全年全国公共图书馆总流通人次5.41亿，比上年下降39.9%。 群众文化机构43687个，比上年末减少386个；全年共组织开展各类文化活动192.65万场次，比上年下降21.4%；服务人次56327.04万，下降28.4%。 全年国内旅游人次28.79亿，比上年下降52.1%。 文物机构11314个，比上年末增加752个；全年接待观众人次61631.70万，比上年下降53.2%。 2020年全国文化和旅游…