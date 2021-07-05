酒旅直播，3大派系谁最挣钱？季琦直播间纸媒直播携程_手机网易网

酒旅直播，3大派系谁最挣钱？ 2021-07-05 13:35:16 钛媒体APP 图片来源@视觉中国 文丨空间秘探（ID：MESPACE007），作者：许柚 上周，抖音平台内文旅 直播 头部品牌轻刻旅行获得一笔数千万人民币的A轮融资，用以后续规模化业务的增长，向快手、淘宝直播等平台布局。从2020年OTA带来的直播热潮，到如今轻刻旅行旅行的融资，从混战到如今日益清晰的三大派系，酒旅业已进入全民直播下半场。 OTA系：酒旅直播的推动者 携程 、飞猪、美团等，作为OTA系，或许不是最早提出酒旅直播的派系，但却是整个生态中，最为浓墨重彩的一笔。 携程是最先将这一机会攥在手里的OTA。2020年3月，疫情尚未完全过去，整个酒旅业仍在愁云惨雾中摸索方向，携程便率先推出了“BOSS直播”。一年多时间过去，携程的直播团队走遍了全中国，直播目的地达到了274个。截止 2020年底，携程直播已经进行了118场，2亿消费者在 直播间 预约旅行，带动携程预售总GMV达到50亿，全网曝光量超62亿。 美团也紧随其后，在4月推出了内测的“旅行直播”，不过当时的直播内容，主要是景区或KOL的景点介绍，入口也较为…