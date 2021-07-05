携程开设首家度假农庄 梁建章：补齐乡村旅游的高端住宿短板携程农庄度假_新浪科技_新浪网

新浪科技讯 7月5日中午消息，携程近日宣布，携程度假农庄金寨大湾店正式开业，这是携程宣布以公益性质投入10个乡村旅游振兴标杆项目后的首个落地项目。 今年3月，携程集团启动“乡村旅游振兴”战略，包括投入10亿乡村旅游产业基金、规模化赋能100个旅游村以及培养10000名乡村旅游振兴人才等。其中，打造10个高端乡村住宿标杆产品——携程度假农庄，提升乡村目的地住宿体验成为项目的重中之重。 “乡村旅游是乡村振兴的金钥匙，携程要做的就是为目的地补齐‘住宿’短板，带动旅游收入的全面提升。”携程集团董事局主席、同时也是“携程度假农庄”的创始人梁建章表示，作为持续投入的公益项目，携程将通过加大资金、技术、人力投入以及合作培训、营销活动等举措助力金寨县旅游经济建设走向正循环。 75天建成 本地员工占比近60% 据了解，首家携程度假农庄项目于今年4月启动，项目占地12000平方米，由携程集团旗下丽呈集团打造并运营，从开工到开业仅历时75天。 虽然丽呈和负责搭建的地球仓团队有着丰富的建设经验，但多次暴雨和疫情的影响还是让他们经常为工期担心。“没有政府的帮助，农庄不可能这么快的建成。”农庄建设负责人高鹏强调。…