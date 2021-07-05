同程挺进，抖音搅局，飞猪变阵，OTA大战再起？途牛美团携程ota_手机网易网

同程挺进，抖音搅局，飞猪变阵，OTA大战再起？ 2021-07-05 10:55:03 钛媒体APP 图片来源@视觉中国 文丨深眸财经（ID：chutou0325） 下半年伊始，OTA就传来了大消息。 7月3日，飞猪将调整组织架构，和高德一起并入阿里生活服务板块。 这令人浮想联翩，疫情之后的OTA竞争逻辑已经发生变化？ 实际上，OTA过去一年的变化已经很大了。 携程 （9961.HK）赴港二次上市，同程艺龙（980.HK）实现连续性盈利，引领盲盒营销风潮，马蜂窝几乎停滞不前，抖音悄悄内测“山竹旅行”…… OTA行业，究竟是在发生一场巨变，还是惨烈试错呢？ 01 过去这些年，OTA的发展可以用“纵横交错”来形容，几大OTA早已通过错综复杂的持股形成命运共同体，站在身后的则是互联网巨头BAT。 从投资关系来看，飞猪与携程系泾渭分明。 （图源：Fastdata极数） 很明显，除了飞猪以外，其他OTA或多或少都带着一点“鲇鱼效应”，都是在一定条件下冒出来给行业搅局的，竞争与协同并存。 从Fastdata极数的《2020年中国在线旅游行业报告》（简称《报告》）来看，以GMV作为指标，携程市场份额…