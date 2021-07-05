国务院发文；学区房出终极大招；多城房贷利率走高，杠杆炒楼时代一去不返_腾讯新闻

01 PART 行业与市场 楼市传来大消息！国务院发文 日前，国务院办公厅发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，从土地支持、优化行政审批、资金支持、减税降费和金融支持等五方面入手，明确保障性租赁住房基础制度和支持政策。其中，《意见》明确产业园区可将配套用地面积占比上限从7%提高到15%，建设保障性租赁住房。对于非居住类土地和房屋改建的租赁住房，比照适用住房租赁增值税、房产税等税收优惠政策，用水、用电、用气价格按照居民标准执行。（央视财经） 发改委明确基础设施REITs试点区域和行业范围 近日，国家发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》，明确试点区域和行业范围，包括交通基础设施、能源基础设施、市政基础设施、生态环保基础设施、仓储物流基础设施、园区基础设施、新型基础设施、保障性租赁住房等，同时探索在其他基础设施领域开展试点，包括具有供水、发电等功能的水利设施；自然文化遗产、国家 A A A 级旅游景区等具有较好收益的旅游基础设施等。（房讯网） 国办最新发文：商办、厂房允许改建为租赁住房 国务院办公厅近日发布《关于加快发展保障性租赁住房的意…