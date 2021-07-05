楼市，彻底变了！-房产频道-和讯网

行业中报业绩普遍超预期，1800亿巨头涨停引爆新能源，查看>> 2021年，楼市彻底变了！ 一 7月2日，国务院办公厅发布“关于加快发展保障性租赁住房的意见”，这份文件宣布对保障性租赁住房提供 方方 面面的支持，力度很大，如果全面执行，必将彻底改变楼市的格局。 文件最核心的是解决了保障性租赁住房最大的难点—-土地供应。 1、可探索利用集体经营性建设用地建设保障性租赁住房。 2、（企事业单位依法取得使用权的土地）允许用于建设保障性租赁住房，并变更土地用途，不补缴土地价款。 3、可将产业园区中工业项目配套建设行政办公及生活服务设施的用地面积占项目总用地面积的比例上限由7%提高到15%。 4、对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，允许改建为保障性租赁住房。 5、新建普通商品住房项目，可配建一定比例的保障性租赁住房。 可以看出，五大土地供应中，有四个是较为廉价的土地。比如集体土地，本身不需要缴纳土地出让金，成本很低，一般情况下，房价中土地出让金占到70%左右。省去了土地出让金这么一笔费用，其成本远比周边的房源要低，是政府让利的表现。 又比如写字楼本身空置率…