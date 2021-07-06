不同平台预订同天同房型酒店 为何价格有差异？OTA三亚市携程_新浪科技_新浪网

原标题：不同平台预订同天同房型酒店 为何价格有差异？ 来源：北京青年报 不同平台预订酒店为何价不同？ 专家分析称酒店价格长期实行动态定价 其定价是酒店、OTA、供应商等长期博弈的结果 日前，有游客表示，在网上预订的酒店，办理入住时却发现比酒店定价高出很多。为此，北京青年报记者进行实验对比发现，不同平台预订的价格各不相同，同天同房型差价最高在300元以上。专家分析称，酒店价格长期实行动态定价，其定价是酒店、OTA、供应商等长期博弈的结果，不同渠道按照自身情况会有差异，因此酒店价格可能不同。目前来看，价格最低的还是大型OTA平台，因为其流量较大，议价权较高，而酒店的会员待遇也只能在房间升级、延迟退房等方面有差异。不过，各平台的价格一般不会差距过大，否则就违反酒店业内维护定价公平合理的条目，也会侵害消费者权益。 记者对比 不同平台同天同房型价格有差异 北青报记者以2021年7月27日至7月30日、三亚半山半岛洲际酒店和三亚山海天JW万豪酒店为例，查询了两家酒店最低价格房型(分别为水景房、鹿林阁)及最低价海景房型(分别为海景房、临海轩)的价格。 结果发现，以三亚半山半岛洲际酒店水景阁豪华水景房…