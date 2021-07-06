飞猪造了个奇妙旅行节 总裁庄卓然：用创新产品和服务为年轻人定制节日飞猪IP旅游_新浪科技_新浪网

新浪科技讯 7月6日下午消息，飞猪近日宣布，“飞猪奇妙旅行节·大西北”正式启动。这是继云南、川渝之后，飞猪旅行打造的又一个国内游目的地IP，也是在线旅行平台首个为目的地IP打造的节日。 国内暑期旺季到来，而西北游的最佳时令正是6月至9月。大西北旅游的年轻化、品质化、个性化趋势日益明显。飞猪数据显示，今年暑期大西北目的地旅游产品预订量同比去年增长3倍以上，用户平均消费金额同比上涨超160%，高星酒店预订量同比增长75%，租车自驾游的预订量也同比增长3倍以上。准备去往大西北的旅客中，90后占比高达约六成，00后增速在所有用户年龄段中排名第一。沙漠探险、旅拍、观星、非遗考古等沉浸式旅游产品，预订量全部翻倍。 奇妙旅行节期间，飞猪旅行将在宁夏中卫沙坡头旅游景区举办“大漠赫兹音乐节”，把西北旅行和年轻人喜爱的装置艺术、星空舞台、帐篷美食、野奢露营、国潮集市等体验融合在一起。 整个奇妙旅行节期间，飞猪旅行综合消费者的个性化需求、商家服务品质和历史评价等因素，针对房车旅行、亲子研学、网红目的地打卡等不同的消费需求，推出了6款玩法各异的明星度假产品，上线120余个酒店套餐，超200条精品旅游线路，覆盖…