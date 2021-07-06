青海玉树：不断增强文化软实力 打造玉树文旅品牌

“《玉树文化宝典》《玉树生态旅游攻略大全》的编撰，是不断增强玉树文化软实力，促进玉树文化旅游深度融合发展，提升‘三江之源·圣洁玉树’品牌效应的重要举措。”4日，青海玉树藏族自治州人民政府副州长尼玛才仁在《玉树文化宝典》《玉树生态旅游攻略大全》终审会议上表示。 青海省玉树藏族自治州作为青藏高原人类文明的发祥地之一，多姿多彩的传统历史文化，独特魅力的康巴文化、生态文化，以及抗震救灾和重建大爱撑起的感恩文化，构成了特有的“包容交汇”多元文化体系。同时，玉树也是国家重要的生态安全屏障，三江源国家公园、可可西里世界遗产等使玉树在生态文明建设中攀升新的高度，吸引了全国乃至全球的目光。 据介绍，玉树藏族自治州文体旅游广电局于2019年12月开始着手开展《玉树文化宝典》《玉树生态旅游攻略大全》的编撰工作。此前的专家初审会议确定了创作的整体方向，为顺利完成了文稿初步撰写工作提供了专业指导。这次的终审会，邀请了众多民族文化、旅游、户外、非遗、摄影等方面的专家、学者及领导。 图为青海玉树藏族自治州人民政府副州长尼玛才仁会议现场致辞。李江宁 摄 《中国国家地理》杂志此次与玉树州文体旅游广电局合作的《玉树文化宝…