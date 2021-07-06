上海迪士尼已成为游客的“噩梦”？除了门票贵，还有一个重要原因上海迪士尼乐园迪士尼乐园上海迪士尼迪士尼旅游_手机网易网

说起 上海迪士尼 ，大家肯定都不会陌生，它是我国大陆首座以 迪士尼 为主题的大型游乐园，在它还没有开放以前，想要到此游玩的游客，只能够去香港迪士尼体验，这不仅需要花费更多的时间，同时也要耗费更多的金钱，所以很多朋友在上海迪士尼开放以前并没有去过。 但是随着上海迪士尼公园开放后，便成为了我国最受欢迎的人造 旅游 景点之一，每年都有大量的游客前来此地，不惜购买高昂的门票，只想亲身体验一次 迪士尼乐园 的娱乐氛围。然而经过几年营业后，很多游客也表示，去上海迪士尼如果一场“噩梦”，到底发生了什么，才让游客有说出这种话来呢？ 估计很多朋友都认为，是上海迪士尼的门票太贵，旅游淡季的门票就已经达到了399元，到了旺季更是多达599元，对于普通老百姓来说，这个数字并不算少。然而这只是游客望而生畏的一个原因，更重要的是它的面积， 上海迪士尼乐园 的占地面积达到了1.16平方公里，看似不大，但是如果想要全部走完，总步数最起码也要达到2万步。 并且，在一些热门景点外，经常可以看到长达数十米的队伍，如果想要体验，则需要一直站着排队，如果不体验，自己有感觉亏得慌，毕竟花了那么多钱才进来，即便是过程是痛苦的，也…