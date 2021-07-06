保障性租赁住房新政助新市民租有所居、租有宜居-中国经济时报-中国经济新闻网

7月1日，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上发表重要讲话时指出，新的征程上，着力解决发展不平衡不充分问题和人民群众急难愁盼问题。 作为人民群众反映强烈的“急难愁盼”问题之一，解决“住房难”，实现“住有所居”成为眼下改善民生的重要任务。7月2日，国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》（以下简称《意见》）、国家发改委印发《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点工作的通知》（以下简称《通知》）。保障性租赁住房新政策的出台为未来发展指明了方向。 嘉宾 黄征学 国家发改委国土开发与地区经济研究所国土经济室主任汤铎铎 中国社会科学院经济研究所宏观经济学研究室主任 王瑞民 国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员■主持人 周子勋 支持发展保障性租赁住房具有重大意义 中国经济时报：中央为何此时出台重大政策支持发展保障性租赁住房？ 黄征学：自我国1998年启动住房制度改革以来，对保障性住房一直比较重视。1998年7月，国务院发布的《关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》明确提出，“最低收入家庭租赁由政府或单位提供廉租住房。”在大多数城市土地…