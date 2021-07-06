产能扩张重要的里程碑

西安2021年7月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 西安天美生物有限公司（纳斯达克代码：BON）（“天美生物”或“公司”），一家在天然、健康和个人护理行业提供关键活性成分及解决方案的领先供应商，宣布公司在甘肃省玉门市取得其第三个生产基地（“玉门工厂”）的国有土地使用证书。建完后、公司整体产能将提升200%以上。

玉门市以其成熟规模化的精细化工产业而闻名于中国。 这里靠近公司产品所需原料的主产区，便于产品的运输和加工。同时，欧洲市场是公司的重要目标市场，公司可以将产品直接从玉门更为便捷地运往欧洲地区，这对天美生物的国际业务扩张具有重要的战略意义。

除了完善的配套基础设施和低成本的运营环境外，在地方政府支持下，玉门具有良好的经商环境，包括一些潜在的税收减免和其他便利优惠措施。玉门工厂将建在 8.2 英亩的工业用地上，天美生物拥有未来 50 年的使用权。

“获得玉门土地使用权是公司扩大产能以满足国内外客户日益增长需求的重要一步。”公司董事长和CEO胡永卫先生表示，“玉门工厂计划于2021年7月开始工厂建设，预计在2022年6月左右竣工。经过两个月的试生产，预计2022年9月开始投产。这将使我们的整体产能从目前的约170吨提升至约520吨，增加了350吨，公司整体产能增幅超过200%。我们期待接下来向市场定期提供有关新工厂建设情况的更新。”

西安天美生物有限公司

西安天美生物专注于膳食营养补充剂的生物活性成分的生产，如为食品制造商提供天然益生元；个人护理成分的生产，如为香水香料制造商提供从植物来源的香料原料，天然复配膳食补充剂生产，如固体饮料。欲了解更多信息，请访问公司网站：www.bnlus.com.

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天美生物有限公司宣布获得公司第三生产基地土地证 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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