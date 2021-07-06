北京2021年7月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，牛津大学出版社与AKA AI（以下简称AKA）– 人工智能技术及机器人开发­企业签订教材授权合同，利用AI技术革新牛津的Let’s Go!系列教材。



牛津大学出版社与AKA AI人工智能教育公司合作

通过此次合作，一个新一代的手机应用软件即将面临上市。该软件以全球知名儿童英语教育课程

Let’s Go! 为基础，依靠 AI 技术运作，提供用户实时教材学习反馈，并实现与聊天机器人自由对话功能。这款软件将在各大手机应用商店上架以供用户下载使用。其上市地区包括中国、印度尼西亚、巴西等国家及地区。

牛津大学授权与合作部门负责人Joseph Noble表示：“很高兴看到我们的学习资源被应用于以创新、智能为目标的产品中，正如AKA所开发的产品一样。人工智能正在改变世界，并有巨大的潜力以动态的方式帮助学习者们提高沟通能力。”

自AKA成功研发其自主可控技术，即“以人工智能为主导，符合情景自然对话”技术以来，AKA便将“英语母语者”这一基本要素补充应用于英语学习环节中，力求为学者打造地道的英语学习环境，实现了从公众教育到私立教育转型中最重要的过渡。值得关注的是，正在研发阶段的AKA人工智能引擎“MUSE”，可以实现用户在不同场景和主题下掌握对话技能。此外，该技术还特别分析用户的学习数据，完成数据可视化，针对用户定制学习建议(Adaptive)及预测(Predictive)。

作为数字教育引领者和革新者，AKA目前已将搭载“MUSE”引擎的人工智能机器人“Musio”推向全球市场。特别是在韩国和日本，共有约160家小学、初中、高中引进了该产品并应用于实际教学中。AKA还凭借其出色的技术和先进的理念荣获2021年爱迪生奖，而这场评选活动是美国最受尊敬的发明、开发和创新奖项。AKA的首席执行官Raymond Jung表示：“我们都很期待通过此次与牛津大学出版社签订合约，重新定义并重构英语教育的意义。”

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牛津大学出版社与AKA AI合作 创建人工智能英语学习项目 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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