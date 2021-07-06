携程：用户人均夜游次数1.3次 人均消费187元

【品橙旅游】7月6日，携程发布《2021上半年旅游夜经济报告》。数据显示，2021年上半年用户人均夜游次数达1.3次，夜游人均消费达187元；上半年夜游景区及玩乐门票销量同比增长469%。 “夜经济”从时间上来说，覆盖了当日18时至次日凌晨2时所发生的服务业类经济活动，几乎涵盖了商业、交通运输业、餐饮业、旅游业、娱乐业等所有第三产业。对于旅游业发展而言，当前消费者的出行时间正在由“日”向“夜”实现全面覆盖。 不同于日常工作与生活，在旅行过程中，尤其是在高端度假出游中，过往密集打卡式的旅行占比越来越少，消费者逐渐将一部分精力、体力分配在夜间出游，正所谓“越夜越精彩”。 夜游票量同比增长469% 四成为周边游 《报告》内容显示，在全国各地积极探索发展文化和旅游消费“夜经济”的背景下，2021年上半年携程夜游景区及玩乐门票销量同比增长469%，比较2019年同期增长106%。尤其是在公众假期期间，夜游趋势更为显著，今年五一黄金周、端午节夜游门票订单量对比2019年同期分别增幅为1.5倍、3倍左右。 另一方面，夜游更容易吸引本地及周边市场游客。数据显示，在今年上半年夜游订单中，周边游订单占比约…