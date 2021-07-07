文旅部：推进旅游商品创意提升工作旅游_手机网易网

文旅部：推进旅游商品创意提升工作 2021-07-07 15:05:12 北京商报 北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）7月7日，文旅部发布文化和 旅游 部办公厅关于推进旅游商品创意提升工作的通知。通知显示，为更好推进文化和旅游融合发展，切实提升旅游商品开发水平，文化和旅游部决定组织实施旅游商品创意提升行动。 消息指出，深入推进创意产品开发信息名录建设；探索创新多种开发经营模式；着力丰富旅游商品主题种类。围绕长城、长征、大运河、黄河等国家文化公园建设，以及红色旅游、乡村旅游、工业旅游、休闲度假、非遗传承等主题，推动开发一批如长城主题文创产品、乡村创意产品、特色非遗产品、工业旅游纪念品等多种类型的系列旅游商品，进一步丰富旅游商品供给，形成百花齐放格局。 此外，消息还显示，培育旅游商品精品品牌。发挥品牌对消费需求的引领作用，逐步树立自主品牌消费信心，挖掘旅游市场消费潜力，推动形成优质优价、质价相符的理性消费环境。拓宽市场营销渠道。支持在旅游目的地、重点商圈、旅游购物街区、休闲街区等公共区域，设立旅游商品品牌专卖店、代售点，统一标识、统一价格，加强规范管理。引导品牌主体创新开展旅游商品线上营销…