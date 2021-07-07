建立超定额累进加价机制 饭店、宾馆等将推行厨余垃圾计量收费-新闻频道-和讯网

热评：板块轮动加速，注意这些市场痕迹，暴露主力意图！查看>> 北京商报讯（记者 赵述评 郭缤璐） 7月7日，北京商报记者了解到，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于推进非居民厨余垃圾处理计量收费的指导意见》（以下简称《指导意见》），指导地方推进非居民厨余垃圾处理计量收费工作。对于非居民厨余垃圾，建议按照“产生者付费”原则，建立健全计量收费机制。 《指导意见》提出，推行计量收费，逐步建立超定额累进加价机制。明确对党政机关、事业单位等公共机构和宾馆、饭店等相关企业在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的厨余垃圾（即非居民厨余垃圾），按照“产生者付费”原则，建立健全计量收费机制。 同时，鼓励各地区建立非居民厨余垃圾超定额累进加价机制，合理确定定额和分档，拉大价格级差，体现有奖有罚，充分发挥价格机制激励约束作用，促进垃圾源头减量。 而对于厨余垃圾收运监管体系基本完善的地区，要求尽快实现非居民厨余垃圾计量收费，逐步建立超定额累进加价机制，其他城市要尽快实现厨余垃圾收运监管全覆盖，在此基础上逐步推进非居民厨余垃圾收费机制改革。同时，加大执法检查力度，对拒缴欠缴垃圾处理费的非居民单位依法…