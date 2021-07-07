叫嚣“狗比人值钱”，徽州宴老板娘被拘！丈夫公开道歉，多位顾客退订酒席徽州酒席退订酒店_手机网易网

叫嚣“狗比人值钱”，徽州宴老板娘被拘！丈夫公开道歉，多位顾客退订酒席 2021-07-07 12:53:38 极目新闻 极目新闻记者 张万军 视频剪辑 向莹 精彩弹幕，尽在客户端  7月2日，安徽蚌埠一女子遛狗时和他人发生冲突，女子称“有钱不怕，赔得起几千万”，还说自己的狗比人值钱，并威胁弄死对方的孩子（极目新闻此前报道）。目前，该女子因殴打和威胁他人被蚌埠警方处以行拘7日处罚。7月6日，该女子的丈夫——蚌埠 徽州 宴餐饮有限公司法人代表盛祝涛通过媒体向公众道歉。 7月5日，蚌埠市公安局经开分局官方微博发布警情通报称，邹某因遛狗和邻居邵某发生争执和厮打，邹某用语言威胁、恐吓邵某。邹某因殴打他人和语言威胁他人被行政拘留7日，邵某也因殴打他人被行政拘留3日。 7月6日，蚌埠徽州宴餐饮有限公司法人代表盛祝涛通过媒体表示，对于7月2日发生的事情，妻子的言行给对方造成了伤害，给社会带来了那么多负面影响，他表示真诚的歉意。 精彩弹幕，尽在客户端  多段网络视频显示，7月6日早晨至7月7日上午，蚌埠徽州宴国际宴会中心门前聚集了大量人员，很多人在现场摆起了手机，对徽州宴 酒店 进行网络直播。大量围…