携程、海昌共创高端一体化夜游产品 共同开启“主题乐园夜经济元年”_个股资讯_市场_中金在线

7月6日，携程旅行网与海昌海洋公园联合发布“海昌·夜时光”产品生态体系。据了解，携程与海昌本次共创的“升级版”夜产品系列，将填补夜经济领域高端旅游产品的空缺，依托携程的旅游内容生态体系与海昌深耕海洋文旅的资源与优势，双方将共同助力夜经济升级，打造“旅企+景区+高品质”的旅游产品样板。 携程、海昌联手填补夜经济高端一体化旅游产品空白 据携程发布的《2021上半年旅游夜经济报告》显示，今年上半年，用户人均夜游次数达1.3次；人均消费达187元，同比提升约25%；上半年夜游景区及玩乐门票销量同比增长469%。今年五一黄金周、端午节，夜游门票订单量对比2019年同期分别增长约1.5倍、3倍。 这意味着，近年来夜游受到越来越多用户的青睐。海昌方面的数据同样显示出夜游经济、尤其是深度夜游产品在消费端的热门趋势。数据显示，上海海昌海洋公园夜场二次消费收入占夜场开放期间总二次消费收入的20%；夜场开放期间上海海昌海洋公园度假酒店入住率较非夜场期间提高20%以上。 此外，夜游用户群体也趋于年轻化、亲子化。《报告》显示，上半年，携程夜间票量订单与2019年上半年相比，90后夜游族增长近3倍，00后增长4….