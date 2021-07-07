中国上海和美国北卡罗来纳州莫里斯维尔2021年7月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 位于中国上海和美国北卡罗来纳州莫里斯维尔的全球临床合同研究组织 (CRO) dMed-Clinipace宣布近期成功完成 5000 万美元C+ 轮融资。本轮融资由国际顶尖医疗健康投资机构启峰资本（Springhill Fund）领投，Rock Springs Capital 和 Superstring Capital 管理基金 (超弦基金) 参与本轮融资。

dMed-Clinipace 全球董事长兼首席执行官谭凌实博士表示：“我们非常高兴地欢迎几家新的顶尖专业投资方的加入，他们将为公司带来丰富的资源和前瞻性的战略洞察力，加快我们在全球的发展速度。他们的加入，进一步扩大了我们股东的构成。我们也非常感谢所有现有投资方在本轮融资的各个方面给予的大力支持，使我们顺利地完成C+轮融资，并为我们的全球战略布局和发展奠定了坚实的基础。”

本轮融资为缔脉和 Clinipace近期的合并提供了资金支持。2021 年 4 月缔脉和 Clinipace 宣布正式完成合并，合并后的dMed-Clinipace公司是一家全球性临床合同研究组织（CRO），总部位于中国上海和美国北卡罗来纳州莫里斯维尔，公司在美洲、欧洲和亚太地区有 22 个办公室，总共拥有 1700 多名员工，其中在中国有 700 多名员工。

伴随公司的发展壮大，dMed-Clinipace已经发展成为全球肿瘤学和罕见病领域领先的中型CRO，拥有临床开发, 注册、药物安全警戒及临床数据和统计分析方面的专业经验，并在胃肠病学、肾病和女性健康等治疗领域具备专业优势。

dMed-Clinipace 的投资者阵容由国际知名投资机构组成，这些投资机构在私募市场和公开市场都拥有丰富经验。其中包括缔脉C 轮融资的领投方Fidelity Management & Research Company LLC（富达），和C轮加入的新投资方红杉资本中国基金、凯撒医疗和易方达资本。缔脉的天使轮、A 轮和 B 轮融资，分别由启明创投、礼来亚洲基金和维梧资本领投，自 2016 年公司成立以来，这三大原股东一直持续加码对缔脉的投资。

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dMed-Clinipace宣布完成5000万美元C+轮融资 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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