纽约2021年7月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，彩色星球科技（纳斯达克代码：cscw，以下简称彩色星球）宣布将于2021年7月23日，与迪拜旅游局合作，在迪拜国际会展中心举办明星演唱会。

本次在迪拜举行的明星演唱会也是彩色星球准备开启全球演唱会的序幕，预计彩色星球在未来一年的时间里将会举办超过50场的全球性演唱会，并且部分演唱会也将会在彩色星球全力打造的明星互动平台APP“彩色世界”上进行全程直播，让全球的观众可以在足不出户的情况下欣赏到顶级的演唱会，同时本次演唱会直播“彩色世界”也将会首次融入所开发的AR智能系统，可以使线上的观众也能与现场明星互动，打造一个全新感官的线上演唱会。

彩色星球CEO Basil Wilson先生介绍说：“彩色星球的业务板块一直以来是多样化的，我们不仅有线上娱乐科技部分，也拥有线下演唱会现场部分，现场演唱会一直是彩色星球的引以为傲的业务版块，但是因为疫情而导致全球的线下演唱会暂停，现在随着全球防控的加强和疫苗的普及线下演唱会部分也慢慢地复苏，此次7月23日在迪拜所举办的这场演唱会也预示着公司的线下演唱会业务开始恢复，相信我们未来将会为全球的观众带来更多更精彩的线下演唱会。”

此次举办的演唱会，彩色星球邀请了著名的阿拉伯明星Aseel Hameen和Walid Al Sham，这次也是彩色星球第一次在阿拉伯地区举办现场演唱会，在接下来的时间内公司将会在阿拉伯地区多个国家和地区举办演唱会和音乐节，相信会有超过1000万人次参与。公司也将会在10月在美国多个城市举办演唱会和音乐节，重新开启线下音乐现场的版块。未来这些演唱会和音乐节的举办不仅能够继续填充公司的版权所有量，还将会为公司带来更多的门票、广告赞助等收入，大大地丰富了公司的营业收入，公司相信在疫情之后的现场演唱会将会是一个大爆发，公司也将会继续加大投资和举办的力度。

“彩色世界”音乐现场，7月23日迪拜重启 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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