北京2021年7月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 7月7日，思享无限控股有限公司（简称：思享无限，纳斯达克股票代码：SJ）宣布，与GFE基金会建立了战略合作伙伴关系。GFE基金会是美国一家专门为年轻艺术家提供服务的非营利性组织，本次战略合作将帮助年轻艺术家利用区块链技术在不同平台销售原创作品，并在纽约建立直播工作室。

通过本次合作，思享无限利用区块链技术将GFE基金会艺术家的原创艺术品或音乐的独特性进行数字化展示，并在各种平台、画廊和展览上销售和推广。对于年轻艺术家而言，他们通常很难将作品放在画廊内展示和销售，尤其在疫情期间，由于画廊关闭和社交活动减少，将作品触达到艺术收藏家更是难上加难。通过区块链技术为年轻艺术家提供另一种在线销售艺术品的途径，并建立粉丝社区，同时对这些艺术品做防止艺术复制的数字化保护。

“探索将区块链等前沿技术运用在艺术和娱乐领域，一直是思享无限在技术创新的一个重要维度。通过此次合作，我们希望通过全球2.5亿用户的多元化生态系统，支持年轻艺术家将其作品触达到更多收藏家和粉丝。本次战略合作进一步强调我们对于创作者培养和内容提升的承诺。”思享无限董事长兼CEO何晓武表示。

除通过区块链技术进行创新外，两家机构将携手在纽约为年轻艺术家开设视频直播工作室。通过工作室将这些年轻艺术家纳入到思享无限视频直播生态中，帮助他们直播创作过程、建立与粉丝和收藏家互动社区以及展示和销售数字艺术品。新冠疫情期间，音乐家和艺术家转向直播平台，以一种新的方式与粉丝和收藏家交流，并将音乐和艺术品货币化。通过这个直播工作室，思享无限和GFE基金会为年轻艺术家建立便捷的直播渠道，并提供在线形象所需的教育指导、工具和其他支持。

GFE基金会负责人Helen Back评论：“我们很高兴与思享无限合作，帮助年轻艺术家进入区块链艺术市场，并在纽约建立直播工作室。通过我们的艺术家、收藏家、策展人和艺术画廊网络，我们希望为思享无限的直播平台提供更多样化的直播内容。”

合作双方都期待未来能有更多合作可能，并希望通过直播、区块链等新兴技术为年轻艺术家赋能。思享无限长期以来一直致力于开拓新娱乐形式和新技术应用。2020年，思享无限使用AI和AR技术构建了完全沉浸式和游戏化的虚拟现实世界，这种基于VR的沉浸式游戏体验突破了传统直播形式，让用户和主播在虚拟世界中进行游戏和互动，2021年正着手对该内容进行扩展。思享无限也是区块链技术的实践者，2021年4月在直播平台内推出区块链技术，成为中国最早采用区块链技术的直播平台之一，思享无限的主播可以在旗下的直播平台上创建自己的数字化礼物，并让用户从忠诚度和奖励系统中获得的积分来获取数字纪念品。

关于思享无限

美国纳斯达克上市公司-思享无限控股有限公司成立于2011年，中国移动视频直播领导者，为用户打造以快乐体验为核心的直播服务矩阵，旗下平台包括秀色直播、乐嗨直播、嗨秀直播、蜜疯直播（BeeLive中文）以及面向海外市场的直播平台BeeLive，已拥有约2.5亿注册用户。思享无限采用多平台运营战略，坚持以创新思维为用户提供卓越价值服务。基于对直播行业与用户行为的深入理解与研判，思享无限致力于在直播情境内构建虚拟现实世界，通过多元化直播场景，深度整合产业，并为产业赋能，构建建立内容丰富且充满活力的移动直播全生态。

关于GFE基金会

GFE（Global Friendship Exchange Foundation）基金会是一家在美国注册的非营利性组织，业务遍布美国各地。GFE基金会致力于支持世界各地的年轻艺术家，为此，GFE基金会创造众多机会、平台和活动来支持年轻艺术家。最重要的是，GFE基金会寻求通过某一平台来支持各种形式的艺术，以支持艺术家为世界创造价值。

思享无限与GFE达成合作 为艺术家提供区块链技术与直播支持 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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