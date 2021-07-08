用智慧监管有效反制大数据“杀熟”_凤凰网

根据《价格违法行为行政处罚规定（修订征求意见稿）》，对“杀熟”者除了处以上一年度销售总额1‰以上5‰以下罚款外，对情节严重者还可责令停业整顿，或者吊销营业执照，这将让那些愿意砸钱烧钱来营销的商家心存顾忌，否则就可能被清出市场。 近日，市场监督管理总局公布《价格违法行为行政处罚规定（修订征求意见稿）》，本次修订征求意见稿的一个亮点是，对涉嫌利用大数据“杀熟”的平台或商家给予警告，可以并处上一年度销售总额1‰以上5‰以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。 近年来，随着网络购物的普及，大数据“杀熟”现象屡有发生。不少网友发现，同一段路程，打车软件对两部手机报价各异，部分旅行APP也存在“看人下菜碟”现象，对老顾客提供高定价商品。 市场经济条件下，针对不同消费者给出不同的定价并不鲜见，只要价格公开、不属于垄断销售和强买强卖，就应尊重商家的自主经营权，但“杀熟”则违背商业伦理。一般而言，商家对老顾客提供更加优惠的价格符合商业伦理和经营理念，如会员等级越高，享受的优惠越多。这样才有利于培养顾客忠诚度，提高对商家的认可和信任度，进而助商家占据更多的市场份…